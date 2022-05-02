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Миллионы тонн зерна заблокированы в портах Украины, - ООН

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Понедельник 02 мая 2022 02:15
Миллионы тонн зерна заблокированы в портах Украины, - ООН Фото: сбор зерна (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик заявил, что из-за российской агрессии в портах Украины заблокированы почти 4,5 миллиона тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

В ООН также отметили, что до начала войны Украина была одним из крупнейших в мире экспортером пшеницы и производителем кукурузы. При этом от поставок украинской пшеницы зависят многие страны.

Фрик заявил, что голод не должен быть оружием и призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, Россия планирует вывезти зерно с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее в ООН заявили, что, если Россия не разблокирует украинские порты, то миру грозит голод и массовая миграция.

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