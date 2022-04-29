ru ua
Пт, 29 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лавров о возможности завершить войну в Украине к 9 мая: закончится после достижения целей

Новина українською →
Москва, Пятница 29 апреля 2022 21:54
Лавров о возможности завершить войну в Украине к 9 мая: закончится после достижения целей Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о возможности окончания войны в Украине к 9 мая. Глава МИД заявил, что она будет завершена только после достижения всех поставленных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Она (война в Украине - ред.) будет завершена, как только цели будут реализованы и достигнуты", - сказал Лавров.

Министр в очередной раз обвинил украинскую сторону в срыве переговоров по гарантиям безопасности Украине. Он заявил, что Москва якобы "добросовестно" вела диалог.

Напомним, сегодня в интервью польским СМИ президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Россией. Он заявил, что после зверств российских оккупантов в Буче и других городах страны украинцы готовы их убить, но если есть шанс остановить войну, то нужно разговаривать.

Отметим, в ходе беседы с польскими журналистами Зеленский предложил формулу гарантий безопасности для страны.

Война России против Украины идет 65-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Лавров Война в Украине Российская Федерация
NEWS
65-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
65-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья