Глава Минобороны Германии рассказала о встрече с Резниковым: "Мы стоим бок о бок с Украиной"

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт пообщалась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым на конференции на американской авиабазе Рамштайн, и заверила в поддержке Украины, которая противостоит российскому вторжению.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Германии в Twitter .

"Мы стоим бок о бок с Украиной - так сказала министр Ламбрехт своему украинскому коллеге Алексею Резникову в личной беседе", - говорится в публикации.

Также в оборонном ведомстве ФРГ отметили, что конференция в Рамштайне с участием представителей 40 стран "дала понять: НАТО и ЕС вместе и продолжают поддерживать Украину".

Встреча глав Минобороны Украины и Германии Алексея Резникова и Кристин Ламбрехт в Рамштайне на конференции (фото: twitter.com/BMVg_Bundeswehr)

Ранее сообщалось, что Германия решила поставить в Украину зенитные комплексы Gepard.

Напомним, 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча глав Минобороны 40 стран по координации военной помощи Украине для противостояния российскому вторжению.

На конференции Резников объяснил западным партнерам, что поставки вооружения Украине приближают общую победу над РФ.