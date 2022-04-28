ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Играл важную роль. Мост возле Мелитополя взорвали бойцы ССО, - Генштаб

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 20:07
Играл важную роль. Мост возле Мелитополя взорвали бойцы ССО, - Генштаб Бойцы ССО взорвали мост возле Мелитополя (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Военнослужащие Сил специальных операций уничтожили в тылу врага мост на юге Украины, который был важным логистическим объектом на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"Через мост оккупанты регулярно перевозили по железной дороге технику, боеприпасы с крымского полуострова на материковую часть Украины - в районы пока что заняты россиянами", - говорится в сообщении.

Также этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении родов, Токмака и Мариуполя.

Кроме того, учитывая близость моста в Крым, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, что трудно поддается ремонту в случае разрушения, ВСУ было принято решение об уничтожении объекта.

После тщательного планирования операции ее удачно выполнили бойцы движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области взорвали железнодорожный мост, которым оккупанты переправляли оружие и топливо.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 64-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Мелитополь Вторжение России в Украину
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги