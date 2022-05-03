ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Последствия обстрелов. На подъездах ко Львову задерживаются поезда

Новина українською →
Киев, Вторник 03 мая 2022 21:17
Последствия обстрелов. На подъездах ко Львову задерживаются поезда Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате ракетных ударов вечером 3 мая на подъездах ко Львову задерживаются поезда. "Укрзализныця" призвала следить за официальными сообщениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов будет направляться с задержкой", - говорится в сообщении перевозчика.

Отмечается, что задержаны поезда на подъезде ко Львову. В "Укрзализныце" добавили, что информация обновляется и призвали пассажиров следить за официальными сообщениями и не покидать убежищ во время воздушной тревоги.

Напомним, вечером 3 мая Львовская область подвергалась ракетному удару. В результате часть Львова осталась без электроэнергии.

Война России против Украины идет 69-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Львов Война в Украине
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине