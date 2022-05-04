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"Война не такая, как в первые дни". Россия изменила тактику: в Минобороны раскрыли детали

Новина українською →
Киев, Среда 04 мая 2022 16:27
"Война не такая, как в первые дни". Россия изменила тактику: в Минобороны раскрыли детали Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны рассказали, как Россия изменила тактику по сравнению с первыми днями войны. Теперь враг пытается действовать по ситуации и подстраиваются под действия ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в интервью НВ.

"Могу сказать, что сейчас россияне меняют тактику. Когда изначально они планировали захватить быстро Киев, то бросили сюда свои элитные воинские подразделения, которые были уничтожены нашими ВСУ. Вот тогда у них были заранее разработаны определенный план и стратегия. Сейчас они уже действуют по ситуации, изучают и анализируют нашу тактику, ищут слабые места", - рассказала Маляр.

По ее словам, в этой войне у россиян было и пока есть преимущество по количеству личного состава и вооружению.

"Но мы изначально преобладали в стратегиях, уровне подготовки военных и интеллектуальном подходе. Именно поэтому у противника больше потерь, фактически это заслуга нашего высшего военного командования", - отметила Маляр.

При этом, с другой стороны она отметила, не надо недооценивать врага, потому что он мощный.

"Сейчас, как я говорила, мы видим другую тактику, они подстроились под нас, действуют похожим образом. Я недавно вернулась с востока, была во многих полевых штабах, могу сказать, что русские стали осторожнее, они начали определенные шаги планировать, не просто количеством берут, а выстраивают шахматную доску. Поэтому и война сейчас немного иная, чем была в первые дни. Сейчас она перешла в формат некоего обмена ходами", - резюмировала Маляр.

Напомним, как рассказали ранее в Минобороны, российские оккупанты осуществляют перегруппировку и усиление своих войск. Таким образом, враг пытается ускорить темпы наступления на востоке Украины.

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