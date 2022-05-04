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Из-за вооруженной агрессии России пострадали более 627 украинских детей

Новина українською →
Среда 04 мая 2022 08:45
Из-за вооруженной агрессии России пострадали более 627 украинских детей Фото: в Украине погибли 220 детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

С начала полномасштабной войны России против Украины пострадали более 627 детей. Жертвами стали более 220 несовершеннолетних, еще 407 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 115, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, Житомирской - 15, а также в Киеве - 16.

Кроме того, из-за массовых обстрелов Россией украинских населенных пунктов повреждены 1584 учреждения образования, из них 118 разрушены полностью.

Отмечается, что данные цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Из-за вооруженной агрессии России пострадали более 627 украинских детей

Напомним, в Украине увеличили помощь детям, за которых из-за войны не платят алиментов.

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