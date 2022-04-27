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Оккупанты ночью снова били по жилым домам Харьковской области: 3 погибших, 15 раненых

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Харьков, Среда 27 апреля 2022 12:53
Оккупанты ночью снова били по жилым домам Харьковской области: 3 погибших, 15 раненых Фото: оккупанты ночью снова били по жилым домам Харьковской области (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупанты ночью в очередной раз обстреляли жилые дома Харькова и области. В результате погибли три человека, а еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова во время видеообращения.

Сейчас активные бои продолжаются в Изюмском направлении.

"В Харькове этой ночью было несколько попаданий в жилые дома Киевского района, в частности в 9-этажку, в течение суток попадали в здания Салтовки, Северной Салтовки, Алексеевки. Продолжались обстрелы в Золочеве, Дергачах, Чугуеве. Всего в Харькове и районах области 15 раненых, 3 погибших", - рассказал Синегубов.

Он также опроверг информацию о сбросе на территории области фосфорных бомб.

"В соцсетях распространяли информацию о якобы сброса фосфорных бомб. Штаб обороны Харькова такую информацию не подтверждает. Пролетов авиации и БПЛА противника над Харьковом также не зафиксировано", - заявил глава ОВА.

По его словам, местные власти сейчас активно работают над восстановлением критической инфраструктуры.

Напомним, вчера российские оккупанты также обстреляли жилые районы Харькова, из-за чего трое человек погибли, еще семеро получили ранения.

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