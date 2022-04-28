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В Украину с визитом приехал премьер Болгарии Петков. Встретился с Зеленским

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Киев, Четверг 28 апреля 2022 16:59
В Украину с визитом приехал премьер Болгарии Петков. Встретился с Зеленским Фото: премьер-министр Болгарии Кирилл Петков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал в Киеве премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова. Глава государства отметил, что этот визит является важным проявлением солидарности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

"Приветствую в Киеве премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова", - написал Зеленский.

На приложенном к посту ролике можно увидеть, как президент Украины встречает болгарского премьера в своей резиденции на Банковой в Киеве. Лидеры приветствуют друг друга, а затем направляются на переговоры.

"Укрзализныця" опубликовала видео, как премьер Болгарии добирался в Киев.

Напомним, визит Петкова в Киев ранее анонсировало болгарское издание NOVA.

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