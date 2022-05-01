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Салтовка под интенсивными обстрелами: в нескольких районах Харькова просят не покидать укрытий

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Харьков, Воскресенье 01 мая 2022 11:48
Салтовка под интенсивными обстрелами: в нескольких районах Харькова просят не покидать укрытий Фото: в нескольких районах Харькова просят не оставлять укрытий (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Жилой массив Салтовка в Харькове сейчас под массированными обстрелами российских оккупантов. Поэтому жителей северных и восточных районов города просят не выходить из укрытий в течение дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

"В связи с интенсивными обстрелами Салтовки Департамент гражданской защиты населения ХОВА призывает жителей северных и восточных районов Харькова не выходить из укрытия в течение всего дня даже при отсутствии воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки произошло 15 пожаров.

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