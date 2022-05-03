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Парламент Эстонии пересмотрит границу с Россией

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Таллинн, Вторник 03 мая 2022 10:29
Парламент Эстонии пересмотрит границу с Россией Фото: Парламент Эстонии пересмотрит границу с Россией (flickr by Shane MacClure)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 3 мая, парламент Эстонии пересмотрит предложение правительству о пересмотре договоров о сухопутной и морской границах с Россией. Договор был подписан в феврале 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

С предложением выступила Консервативная народная партия Эстонии.

"По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре", - говорится в пояснительной записке.

Отметим, что между Эстонией и Россией в настоящее время нет юридически оформленной границы. После более 10 лет переговоров Москва и Таллинн подписали пограничный договор в 2015 году. В то же время Эстония при ратификации договора включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

Москва расценила это как попытку зарезервировать будущие территориальные претензии Эстонии и отозвала свою подпись, так как считает Тартуский мирный договор историческим документом, не имеющим силы.

В 2014 году между странами был подписан новый вариант договора, который, однако, не ратифицирован до сих пор.

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