На "Азовстали" находится более 600 раненых. Враг бросает авиабомбы на полевой госпиталь, - мэр Мариуполя

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что после бомбардировок полевого госпиталя на территории окруженного завода "Азовсталь" 28 апреля количество раненых возросло до 600 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Мариуполя Вадима Бойченко .

"Враг продолжает применять сверхтяжелое вооружение, сбрасывает авиационные бомбы. Сбросили на госпиталь, количество раненных было 170, а сейчас за 600. Убили более 20 000 местного населения, это имеет признак не только военного преступления, а геноцид русскоязычного населения в Мариуполе", - сообщил он.

По его информации, украинские военные держат оборону и проводят контрнаступления. Российские оккупанты несут потери.

В укрытиях на "Азовстали" кроме украинских военных находятся мирные жители.

"Люди ждут эвакуации, там много женщин, детей, пожилых людей. Мы просим, привлекаем все международные сотрудничества, переговорные процедуры до сих пор продолжаются, мы ждем что они состоятся. Количество людей трудно посчитать, более 60 суток нет режима тишины, чтобы обойти все бомбоубежища и посчитать. Там еще худшие условия, там нет еды, воды, лекарств. Они умоляют о спасении", - отметил Бойченко.