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Польша готова помочь Германии отказаться от нефти из РФ

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Варшава, Понедельник 02 мая 2022 18:30
Польша готова помочь Германии отказаться от нефти из РФ Фото: Польша поможет Германии избавиться от зависимости от нефти из РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава польского министерства климата и окружающей среды Анна Москва готова помочь Германии в короткие сроки отказаться от российской нефти. Она надеется, что эмбарго ЕС заработает до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Польша начала работу с возражениями относительно жесткой линии ЕС против России. Тамошнее правительство готово помогать странам-членам Евросоюза избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

"Польша готова поддержать намерения Германии по "дерусификации" с нашим нефтеперерабатывающим заводом в Гданьске. Надеюсь, что это последний голос, который мешает санкциям по нефти", – заявила Москва.

Ранее министр назвала Австрию, Германию и Венгрию странами, наиболее противящимися санкциям на экспорт газа из РФ. Кроме того, Польша призвала наказывать страны ЕС, собравшихся платить за голубое топливо в рублях, и определить финальную дату отказа от российской нефти.

"Мы хотим, чтобы этот пакет содержал очень конкретную и четкую дату, а также требования для всех стран. Этот пакет должен быть полным, без пробелов", – добавила министр.

Напомним, что Австрия заявила о готовности к эмбарго на нефть из РФ.

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