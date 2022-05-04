По гуманитарному коридору из Мариуполя эвакуировали 344 человека, - Верещук
Сегодня в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Все они только что прибыли в Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegtam вице-премьера Ирины Верещук.
Были эвакуированы женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки.
"Еще одна наша маленькая победа", - написала Верещук.
Она поблагодарила работников ООН и Международного комитета Красного Креста, а также гуманитарной колонны: водителей и сотрудников ГСЧС.
Мариупольская гуманитарная операция продолжается.
Напомним, 3 мая из "Азовстали" в Мариуполе удалось эвакуировать 156 гражданских лиц.
После частичной эвакуации гражданских с "Азовстали" оккупанты продолжили обстрелы завода.
До этого защитники "Азовстали" в Мариуполе призвали немедленно эвакуировать гражданских с территории завода. Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") добавил, что в результате бомбардировок и обстрелов вчера погибли две женщины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.