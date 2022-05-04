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По гуманитарному коридору из Мариуполя эвакуировали 344 человека, - Верещук

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Мариуполь, Среда 04 мая 2022 23:49
По гуманитарному коридору из Мариуполя эвакуировали 344 человека, - Верещук Фото: вице-премьер-министр Ирина Верещук (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Сегодня в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Все они только что прибыли в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegtam вице-премьера Ирины Верещук.

Были эвакуированы женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки.

"Еще одна наша маленькая победа", - написала Верещук.

Она поблагодарила работников ООН и Международного комитета Красного Креста, а также гуманитарной колонны: водителей и сотрудников ГСЧС.

Мариупольская гуманитарная операция продолжается.

Напомним, 3 мая из "Азовстали" в Мариуполе удалось эвакуировать 156 гражданских лиц.

После частичной эвакуации гражданских с "Азовстали" оккупанты продолжили обстрелы завода.

До этого защитники "Азовстали" в Мариуполе призвали немедленно эвакуировать гражданских с территории завода. Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") добавил, что в результате бомбардировок и обстрелов вчера погибли две женщины.

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