Киевлян просят не передвигаться по городу на автомобилях для экономии топлива

Жителей столицы просят не передвигаться по городу на автомобильном транспорте для экономии топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замглавы КГГА Николая Поворозника в эфире телемарафона.

"Сегодня нет проблем с общественным транспортом. С другой стороны, не вижу большой необходимости перемещаться по городу. Призываем: если вы даже вернулись, пожалуйста, по возможности оставайтесь дома", - заявил Поворозник.

По его словам, в столице другие приоритеты использования топлива в условиях военного положения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве и других украинских городах возник дефицит с горючим на АЗС.

Также мы рассказывали о вероятных причины ажиотажа с бензином на автозаправках.

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