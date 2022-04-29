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Киевлян просят не передвигаться по городу на автомобилях для экономии топлива

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Киев, Пятница 29 апреля 2022 14:59
Киевлян просят не передвигаться по городу на автомобилях для экономии топлива Фото: киевлян просят передвигаться город на общественном транспорте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей столицы просят не передвигаться по городу на автомобильном транспорте для экономии топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замглавы КГГА Николая Поворозника в эфире телемарафона.

По его словам, в столице другие приоритеты использования топлива в условиях военного положения.

"Сегодня нет проблем с общественным транспортом. С другой стороны, не вижу большой необходимости перемещаться по городу. Призываем: если вы даже вернулись, пожалуйста, по возможности оставайтесь дома", - заявил Поворозник.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве и других украинских городах возник дефицит с горючим на АЗС.

Также мы рассказывали о вероятных причины ажиотажа с бензином на автозаправках.

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