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Задача №1 в войне и путь возвращения Крыма: Зеленский рассказал, что будет для Украины победой

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Киев, Среда 04 мая 2022 10:54
Задача №1 в войне и путь возвращения Крыма: Зеленский рассказал, что будет для Украины победой Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина будет считать победой в войне против России. Это вытеснение войск РФ в их положение до 24 февраля, а после - возвращение временно оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

"Восстановить территориальную целостность. Наша задача номер один - это отправить и дожать войска РФ на те территории, где они были до 24 февраля. Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временного оккупированном полуострове Крым будет сложно и все же, я считаю, что мы сможем потом, показав свою прочность, а мы ее демонстрируем, затем перейти на дипломатический путь, потому что любая война заканчивается дипломатией", - отметил Зеленский.

Глава государства выразил уверенность, что Украине удастся вытеснить Россию и все закончится переговорами, однако когда это произойдет пока не известно.

"Поэтому, я считаю, что нам надо выдержать, выжать благодаря тому или иному оружию, поддержке санкционной, вытеснить Россию максимально с нашей территории. В любом случае все равно закончится тем или иным форматом переговоров. Сколько это будет идти я не могу сказать, здесь у меня гарантий нет", - резюмировал Зеленский.

Напомним, также президент Украины рассказал о трех вещах, которые могут обеспечить эффективную реакцию мира на агрессию России.

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