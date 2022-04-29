Binance заблокировал криптокошельки дочерей Лаврова и Пескова
Фото: Binance блокирует аккаунты родственников кремлевских чиновников (flickr.com Marco Verch)
Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance заблокировала аккаунты дочерей министра иностранных дел России Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Таким образом, они не смогут переводить или торговать криптоактивами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По его словам, Binance заблокировал криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников:
- Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова;
- Елизаветы Песковой, дочери Дмитрия Пескова;
- Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, который находится под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связан с кражей биткойнов с биржи WEX.
Напомним, ранее издание Reuters писало, что криптобиржа Binance тайно сотрудничала с Федеральной службой безопасности России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.