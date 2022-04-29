ГБР остановило поставки в Россию предприятием олигарха Дерипаски компонентов для ракет

Государственное бюро расследований остановило поставки в Россию компонентов для ракетостроения. Предприятие, которое этим занималось, принадлежит подсанкционному российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

Детективы ГБР установили, что Глуховский карьер кварцитов, что принадлежит офшорной компании российского олигарха, осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и других минералов в Баницком месторождении в Сумской области.

Продукция незаконно вывозилась в Россию. Украинский кремний мог использоваться агрессором при изготовлении российского тактического ракетного комплекса.

ГБР вместе с Офисом генпрокурора приняли меры по аресту корпоративных прав общества Олега Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества (тягачей, транспортных средств) и подготовили соответствующее ходатайство.

Сейчас имущество передано в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами.