ГБР остановило поставки в Россию предприятием олигарха Дерипаски компонентов для ракет
Государственное бюро расследований остановило поставки в Россию компонентов для ракетостроения. Предприятие, которое этим занималось, принадлежит подсанкционному российскому олигарху Олегу Дерипаске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Детективы ГБР установили, что Глуховский карьер кварцитов, что принадлежит офшорной компании российского олигарха, осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и других минералов в Баницком месторождении в Сумской области.
Продукция незаконно вывозилась в Россию. Украинский кремний мог использоваться агрессором при изготовлении российского тактического ракетного комплекса.
ГБР вместе с Офисом генпрокурора приняли меры по аресту корпоративных прав общества Олега Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества (тягачей, транспортных средств) и подготовили соответствующее ходатайство.
Сейчас имущество передано в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами.
Напомним, Британия собирается ввести новые санкции против оборонных компаний и олигархов из России.
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