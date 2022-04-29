Гаубицы, снаряды и БПЛА из нового пакета доставят в Украину в течение суток, - Пентагон
Новая партия военной помощи Украине от США будет включать гаубицы, снаряды и беспилотники. Вооружения доставят в течение суток 12 самолетами американских ВВС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, в следующие 24 часа ожидаются более 12 авиарейсов в Украину. По его словам, новая партия вооружений будет включать 155-мм гаубицы, снаряды к ним, беспилотники "Феникс" и радары.
Представитель Пентагона добавил, что около 100 украинских военных прошли обучение в США по применению артиллерии. Кроме того, обучение на американских радарных системах прошла группа примерно из 15 украинцев.
В Минобороны подчеркнули, что обучение украинских военных в США будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Также в Пентагоне опубликовали фото, как осуществляется погрузка снарядов к155-мм гаубицам для отправки в Украину. Боеприпасы загружают на военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Калифорнии.
Фото: в США грузят в самолет снаряды для отправки в Украину (фото: twitter.com/DeptofDefense)
Напомним, накануне в Пентагоне сообщили, что в Украине уже находится более половины из 90 гаубиц, предоставленных США.
Отметим, первая партия американских 155-мм гаубиц прибыла в Украину 23 апреля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!