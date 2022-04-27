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Авдеевку дважды обстреляли фосфорными снарядами и ударили авиацией: есть раненый

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Авдеевка, Среда 27 апреля 2022 12:01
Авдеевку дважды обстреляли фосфорными снарядами и ударили авиацией: есть раненый Фото: Авдеевку дважды обстреляли фосфорными снарядами и ударили авиацией (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке Донецкой области. После чего враг нанес авиаудар, по меньшей мере есть один раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook.

"Русские дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке! Сначала - вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром - в центре города. В результате этих обстрелов в городе загорелось несколько пожаров", - написал Кириленко.

По его словам, вслед за вторым обстрелом оккупанты нанесли по Авдеевке авиаудар - попали в многоэтажку. Известно о по меньшей мере одном раненом.

Кроме того, ВСУ отбили попытку прорыва российских войск на этом направлении.

"ВСУ держат строй, а все преступления россиян против мирных украинцев тщательно фиксируем!"- добавил Кириленко.

Напомним, вчера оккупанты также нанесли ракетный удар по Авдеевке, под который попали больница, школа, жилые дома.

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