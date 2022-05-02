Ракетный обстрел по Одессе: есть погибшие и пострадавшие

Российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. В результате огня есть пострадавшие и погибшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Одесской ОГА Максима Марченко.

По словам главы Одесской ОГА, в результате огня есть погибшие и пострадавшие, однако их количество пока не уточняется.

"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы", - пишет Марченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе, 2 мая, раздался громкий взрыв. Позже стало известно, что оккупанты ракетами повредили инфраструктурные объекты города и религиозное сооружение.

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