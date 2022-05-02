Финляндия намерена укрепить ограждения на границе с РФ. Готовится к "гибридным атакам"
Финляндия намерена возвести более эффективные пограничные заграждения на государственной границе с Россией. Речь, в частности, идет о критических участках восточной границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на mtvuutiset.fi.
Отмечается, что в настоящее время граница между Финляндией и РФ ограждена только "тонким и ржавым забором из колючей проволоки".
По словам командира пограничной службы Северной Карелии полковника Марко Турунена, сейчас проходит предварительный анализ таких пограничных заграждений. Он уточнил, что укрепление в первую очередь запланированы для зон повышенного риска и критических зон - пограничных переходов и территорий, к ним прилегающих.
Общая протяженность границы между Финляндией и РФ составляет 1343 километров.
Турунен не прокомментировал, сколько должно быть построено пограничного забора на границе или какова длина критических участков.
В министерстве внутренних дел Финляндии рассказывают, что подготовка к возведению пограничных заграждений является частью оперативной готовности страны.
Ранее финские законодатели настаивали на необходимости готовиться к возможному массовому скоплению у границы с РФ "беженцев" и мигрантов, которых Москва будет направлять к Финляндии в духе гибридной атаки, по аналогии с инспирированной Минском ситуацией на белорусско-польской границе осенью-зимой прошлого года.
Напомним, в декабре 2021-го мигранты во временном приюте на складах логистического центра в Беларуси устроили акцию протеста. Они не хотят возвращаться домой, но ждут возможности попасть на территорию ЕС.
Ранее сообщалось о том, что президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал о безопасности страны до вступления в НАТО.
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