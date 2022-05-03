Российские войска начали штурм "Азовстали"

Российские войска пошлин на штурм "Азовстали" в Мариуполе. Перед атакой оккупанты усиленно обстреливали территорию завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста Андрея Цаплиенко .

"Оккупанты начали штурм "Азовстали", прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода", - сообщил журналист.

По его словам, начало штурма "Азовстали" подтвердил заместитель командира полка "Азов". Других деталей атаки завода нет.

Перед началом штурма российская авиация несколько часов наносила бомбовые удары по территории завода. В результат на "Азовстали" возник сильный пожар, столб черного дыма виден во всех районах Мариуполя.

Начала штурма "Азовстали" подтвердили в миноробороны РФ. Там заявили, что украинские военные якобы нарушили режим тишины.

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Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сообщил изданию "Суспільне", что штурм "Азовстали" ведется с нескольких направлений. Он уточнил, что украинские военные продолжают удерживать свои позиции.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что в результате многочасовых бомбардировок погибли две гражданские женщины.