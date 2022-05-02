ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ за сутки сбили 10 вражеских беспилотников

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 00:54
ВСУ за сутки сбили 10 вражеских беспилотников Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

На протяжении 1 мая ВСУ сбили 10 российских беспилотников "Орлан-10". При этом военные отметили, что вертолеты - вообще редкость, а самолеты оккупантов избегают ближних боев с украинскими истребителями и стараются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

Преимущественно авиация оккупантов действует вне воздушного пространства Украины, или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов.

Поэтому целями украинских защитников все чаще становятся российские беспилотники "Орлан-10", которые в основном ведут воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии оккупантов.

При этом "Орлан-10" может выполнять разные задачи, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. Беспилотник несет серьезную угрозу для наших войск.

Стоимость одного "Орлана-10" составляет около 80-120 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. Это российская разработка, однако практически ничего российского у него нет, вся "начинка" - импортная (США, Япония, Китай, Германия и др.).

Напомним, ВСУ продолжают освобождать окрестности Харькова. Под контроль вернули четыре села.

Мы также писали о том, что оккупанты готовятся к наступлению и не оставляют надежд выйти на административные границы Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вооруженные силы Украины
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны