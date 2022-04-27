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ВСУ за день сбили 1 вражеский самолет, 3 беспилотника, 2 ракеты и 1 вертолет "Аллигатор"

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Среда 27 апреля 2022 00:35
ВСУ за день сбили 1 вражеский самолет, 3 беспилотника, 2 ракеты и 1 вертолет "Аллигатор" Фото: сбитый ВСУ российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" (t.me/u.now)
Автор: Владимир Костырин

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск ВСУ поразили в течение минувших суток 7 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

Украинской противовоздушной обороной за сутки 26 апреля были сбиты:

  • 1 самолет (Су-25);
  • 1 вертолет (Ка-52);
  • 2 крылатые ракеты;
  • 3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Также наша военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация продолжала выполнение задач в воздушном пространстве Украины.

"Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага!" - говорится в сообдщении.

Напомним, днем ранее украинские военные в течение суток поразили 10 воздушных целей российских захватчиков, сбив 3 вражеских истребителя-бомбардировщика, 4 беспилотника и 3 крылатые ракеты.

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