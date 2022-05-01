Эвакуация жителей Мариуполя перенесена на завтра, - горсовет

Городской совет Мариуполя подтвердил эвакуацию украинцев из "Азовстали". Вывозить людей из других районов города начнут уже завтра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского совета Мариуполя.

" Сегодня в Мариуполе при поддержке ООН и Красного Креста началась эвакуация гражданских с территории комбината Азовсталь. Больше информации будет впоследствии. Верим и ждем возвращения людей на подконтрольную Украине территорию", - пишет пресс-служба городского совета.

С учетом безопасности, эвакуация гражданских из других районов Мариуполя перенесена на 2 мая. Вывоз людей начнется уже в 08:00 возле ТРЦ "Порт Сити".