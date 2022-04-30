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Выжило семь человек. ВСУ в Луганской области разбили российских десантников, - Глава ОВА

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Луганск, Суббота 30 апреля 2022 04:09
Выжило семь человек. ВСУ в Луганской области разбили российских десантников, - Глава ОВА Разбитая техника РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

В Луганской области российские десантники штурмовали позиции ВСУ. Но в результате умелой обороны и контрнаступления украинские военные полностью уничтожили подразделение врага. Выжить удалось только семи захватчикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сергея Гайдая.

"Сегодня позиции наших войск штурмовали десантники вражеской армии, их гостеприимно встретили воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данилы. Выжить после встречи удалось только семи оккупантам, остальные были ликвидированы", - сообщил глава Луганской ОВА.

По словам Гайдая, российская армия предпринимает попытки наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Также хотят полностью захватить Рубежное и Попасную, готовятся к наступлению на Северодонецк.

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