Выжило семь человек. ВСУ в Луганской области разбили российских десантников, - Глава ОВА

В Луганской области российские десантники штурмовали позиции ВСУ. Но в результате умелой обороны и контрнаступления украинские военные полностью уничтожили подразделение врага. Выжить удалось только семи захватчикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сергея Гайдая.

"Сегодня позиции наших войск штурмовали десантники вражеской армии, их гостеприимно встретили воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данилы. Выжить после встречи удалось только семи оккупантам, остальные были ликвидированы", - сообщил глава Луганской ОВА. По словам Гайдая, российская армия предпринимает попытки наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Также хотят полностью захватить Рубежное и Попасную, готовятся к наступлению на Северодонецк.