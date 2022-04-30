Продолжается перегруппировка и усиление войск оккупантов, - сводка Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 66-х суток противостояния российскому полномасштабному вторжению. Продолжается перегруппировка и усиление войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Враг также наносит авиационные, ракетные удары и осуществляет артиллерийские обстрелы объектов гражданской и военной инфраструктуры в глубине территории Украины, позиций наших войск вдоль линии соприкосновения и в приграничных районах.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Существенных изменений в ситуации на указанных направлениях не произошло.

На Северском направлении подразделения врага осуществили обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Катериновка, Сварково и Белокопытово.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины.

С целью усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.

Российские подразделения пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое, успеха не имели. С целью прикрытия группировок своих войск на Харьковском и Изюмском направлениях противник пытается развернуть силы и средства противовоздушной обороны.

В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) и Курахивском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск.

На Южнобугском направлении враг активных наступательных действий враг не проводил. Фиксируются единичные обстрелы позиций подразделений наших войск.

На Бессарабском направлении без существенных изменений.

На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку в оперативной глубине оборонительных позиций ВСУ, предположительно, с целью разоблачения наличия и характера действий резервов.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено 10 воздушных целей: 1 самолет и 9 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 14 атак врага, уничтожено 11 танков, 7 артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и 14 автомобилей.