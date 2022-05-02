Оккупанты выпустили еще две ракеты по Днепропетровской области

Российские оккупанты утром 2 мая выпустили еще две ракеты по Днепропетровской области. Они попали на территорию Межевской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука .

"В области несколько раз был объявлен сигнал воздушной тревоги. В это время на территорию Межевской общины, что граничит с Донецкой областью, прилетело две вражеские ракеты", - говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Лукашук призвал жителей Днепропетровской области не игнорировать воздушную тревогу и не пренебрегать правилами безопасности.