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Оккупанты выпустили еще две ракеты по Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Понедельник 02 мая 2022 09:12
Оккупанты выпустили еще две ракеты по Днепропетровской области Фото: Россия еще раз обстреляла Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром 2 мая выпустили еще две ракеты по Днепропетровской области. Они попали на территорию Межевской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"В области несколько раз был объявлен сигнал воздушной тревоги. В это время на территорию Межевской общины, что граничит с Донецкой областью, прилетело две вражеские ракеты", - говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Лукашук призвал жителей Днепропетровской области не игнорировать воздушную тревогу и не пренебрегать правилами безопасности.

Напомним, российская армия сегодня утром также обстреляла Синельниковский район Днепропетровской области. Вражеская ракета попала в элеватор.

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