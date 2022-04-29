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Оккупанты ударили ракетами по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области

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Хмельницкая область, Пятница 29 апреля 2022 00:18
Оккупанты ударили ракетами по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области Фото: Россия ударила по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вечером войска РФ нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области. Травмированных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Сергея Гамалия в Telegram.

"Сегодня вечером во время "Воздушной тревоги" враг снова атаковал наше государство. Ракеты не забыли и о Хмельницкой области. Произошел ракетный удар в инфраструктурный объект в одной из территориальных общин Шепетовского района на территории Хмельницкой области", - сообщил глава ОВА.

По его данным, последствия попадания ликвидируются. Жертв нет.

Как сообщало РБК-Украина, вечером 28 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, где в этот момент находился Антониу Гутерриш.

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