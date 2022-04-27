ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Подоляк о встрече Зеленского и Путина: Россия не избавилась от иллюзий, которые дают ей продолжать войну

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 21:24
Подоляк о встрече Зеленского и Путина: Россия не избавилась от иллюзий, которые дают ей продолжать войну Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что переговоры России и Украины состоятся тогда, когда страна-агрессор будет готова воспринять мир таким, какой он есть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника в телемарафоне.

По его словам, Россия еще не избавилась от иллюзий, которые дают ей возможность продолжать боевые действия в Украине. Также у оккупантов есть еще достаточный ресурс и резерв.

"Нам еще придется доказать им их право на то, чтобы принять мир на условиях Украины. А когда будут переговоры - это вопрос не сегодня и не завтра, это вопрос того, когда Россия будет готова воспринять мир таким, какой он есть", - сказал советник.

Подоляк отметил, что для переговоров президентов Украина должна подготовить юридическую и эмоциональную составляющую.

"Поэтому мы должны подготовить и юридическую составляющую переговоров президентов, и эмоциональную составляющую. Более того, мы должны ожидать, что Россия вернется к реальной оценке того, что происходит в Украине. После этого встреча лидеров состоится и будем иметь результат", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что Подоляк назвал главные "достижения" россиян в войне против Украины.

Также мы писали, что Подоляк рассказал о предложениях России по договору.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк Вторжение России в Украину Украина Российская Федерация
DAILY
Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке
Наталия Гурковскаяредактор ленты новостей Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке