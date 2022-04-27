Подоляк о встрече Зеленского и Путина: Россия не избавилась от иллюзий, которые дают ей продолжать войну
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что переговоры России и Украины состоятся тогда, когда страна-агрессор будет готова воспринять мир таким, какой он есть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника в телемарафоне.
По его словам, Россия еще не избавилась от иллюзий, которые дают ей возможность продолжать боевые действия в Украине. Также у оккупантов есть еще достаточный ресурс и резерв.
"Нам еще придется доказать им их право на то, чтобы принять мир на условиях Украины. А когда будут переговоры - это вопрос не сегодня и не завтра, это вопрос того, когда Россия будет готова воспринять мир таким, какой он есть", - сказал советник.
Подоляк отметил, что для переговоров президентов Украина должна подготовить юридическую и эмоциональную составляющую.
"Поэтому мы должны подготовить и юридическую составляющую переговоров президентов, и эмоциональную составляющую. Более того, мы должны ожидать, что Россия вернется к реальной оценке того, что происходит в Украине. После этого встреча лидеров состоится и будем иметь результат", - добавил он.
Ранее мы сообщали, что Подоляк назвал главные "достижения" россиян в войне против Украины.
Также мы писали, что Подоляк рассказал о предложениях России по договору.
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