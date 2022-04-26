ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президент Молдовы собирает Совбез после взрывов в Приднестровье

Новина українською →
Кишинев, Вторник 26 апреля 2022 11:50
Президент Молдовы собирает Совбез после взрывов в Приднестровье Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

Президент Молдовы Майя Санду созывает сегодня, 26 апреля, экстренное заседание Совета безопасности. Причиной этого стали недавние события в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

"Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего Совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе", - говорится в сообщении.

По окончании Санду поведет брифинг по итогам заседания.

Напомним, 25 апреля в непризнанном Приднестровье заявили об обстреле "Министерства госбезопасности".

Военная разведка Украины прокомментировала данные происшествия, назвав их провокацией России.

Уже сегодня в Приднестровье сообщили, что в поселке Маяк взорвали две башни связи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Приднестровье Молдова Майя Санду
DAILY
Санкции, Китай, госпереворот. Как остановить войну Путина против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Санкции, Китай, госпереворот. Как остановить войну Путина против Украины