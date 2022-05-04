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Запрет ЕС на нефть из России вступит в силу через шесть месяцев, - Reuters

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Брюссель, Среда 04 мая 2022 15:33
Запрет ЕС на нефть из России вступит в силу через шесть месяцев, - Reuters Фото: Запрет ЕС на нефть из России вступит в силу через шесть месяцев (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Европейская комиссия предложила прекратить поставки российской сырой нефти в страны блока в течение шести месяцев. При этом нефтепродукты могут перестать поставлять в ЕС к концу 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

План, если он будет согласован правительствами стран ЕС, станет переломным моментом для крупнейшего в мире торгового блока, который по-прежнему зависит от российских энергоносителей и должен найти альтернативные поставки.

Напомним, что Австрия заявила о готовности к эмбарго на нефть из РФ.

Евросоюз готов ввести новый пакет санкций против РФ до 9 мая.

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