Российская "фабрика троллей" распространяет дезинформацию в соцсетях, - Британия

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Россия использует "фабрику троллей" для распространения дезинформации о войне в Украине в социальных сетях и против политиков в ряде стран, включая Великобританию и Южную Африку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным исследования, финансируемым Великобританией, кампания Кремля по дезинформации была разработана для манипулирования международным общественным мнением о вторжении России в Украину, усиления его поддержки и вербовки новых сторонников.

"Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фабрикам троллей вторгаться в наше онлайн-пространство со своей ложью о незаконной войне Путина", - заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, правительство Великобритании предупредило международных партнеров и будет продолжать тесно сотрудничать с союзниками и медиа-платформами, чтобы подорвать российские информационные операции.

Британия заявила, что исследование показало, что фабрика троллей использовала Telegram для вербовки и координации новых сторонников, которые затем нацеливались на профили критиков Кремля в социальных сетях, рассылая им комментарии в пользу президента Владимира Путина и его войны.

Отметим, что Москва отвергла прошлые обвинения западных стран в дезинформационных кампаниях, например, обвинение Вашингтона в том, что Россия стремилась вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.