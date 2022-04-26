ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные сбили 3 вражеских самолета, 4 БПЛА и 3 крылатые ракеты за день

Новина українською →
Вторник 26 апреля 2022 02:59
Украинские военные сбили 3 вражеских самолета, 4 БПЛА и 3 крылатые ракеты за день Фото: ВСУ за день поразили 10 воздушных целей оккупантов (facebook.com/kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные в течение суток поразили 10 воздушных целей российских захватчиков. Были уничтожены три вражеских истребителя-бомбардировщика, четыре беспилотника и три крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Военные отметили, что противник за две недели до 9 мая активизировал свои агрессивные действия, и 25 апреля оккупанты выпустили по Украине немалое количество крылатых ракет - прежде всего по объектам инфраструктуры и узловым железнодорожным станциям.

"На Восточном и Южном направлениях рашисты совершили несколько авианалетов и, традиционно, потеряли три самолета. Всего за сутки 25 апреля было поражено 10 воздушных целей", - говорится в сообщении.

А именно:

  • 3 самолета (Су-34, Су-35, Су-30);
  • 3 крылатые ракеты;
  • 4 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Также в Командовании ВС ВСУ опубликовали видео, как происходит боевая работа внутри Бук-М1, где боевой расчет зенитного ракетного комплекса сбил российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области.

Видео: боевая работа расчета Бук-М1 и ликвидация российского бомбардировщика Су-25

Ранее сообщалось, что перед этим, в течение 23 апреля, военные ВСУ поразили 17 воздушных целей российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Воздушные силы Украины Война России против Украины
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет