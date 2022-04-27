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ЕС готовит нефтяное эмбарго в отношении России, - Блинкен

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Вашингтон, Среда 27 апреля 2022 23:29
ЕС готовит нефтяное эмбарго в отношении России, - Блинкен Энтони Блинкен (Фото: usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Европейский Союз всерьез рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России в ответ на ее военную агрессию по отношению к Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Сенате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Post.

"Сам Евросоюз продолжает активно вводить санкции в отношении России. Я думаю, что следующим шагом является нефтяное эмбарго в отношении России. Они работают над этим. Мы внимательно наблюдаем за тем, как они это делают", — сказал Блинкен на слушаниях в Сенате.

Высокопоставленный дипломат добавил, что США в свою очередь продолжат фокусировать санкционное давление на ряде новых секторов российской экономики.

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