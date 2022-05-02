В российском Белгороде прозвучало два сильных взрыва, - губернатор
Белгород (Фото: rbc.ru)
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о двух сильных разрывах. Что стало причиной громких «хлопков», чиновник не сообщил и пообещал раскрыть всю информацию о случившемся утром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Вячеслава Гладкова.
"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе", - написал Гладков.
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