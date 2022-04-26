Одесская область подверглась ракетному удару. Пострадал мост через Днестровский лиман

В Белгород-Днестровском районе Одесской области закрыли мост в сторону регионального центра. Путепровод перекрыт из-за повреждений, полученных в результате ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука .

"Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений", - написал в своем Telegram Братчук.

По его словам, информацию о том, что это за мост и какие повреждения получил путепровод случившееся не разглашают в целях безопасности.

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В оперативной группе "Юг" уточнили, что сегодня по Одесской области был нанесен ракетный удар. Отмечается, что в результате атаки поврежден мост через Днестровский лиман.

Сообщается, что обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Ракетный удар по мосту через Днестровский лиман также подтвердили в Одесской областной военной администрации.