Около 23 800 военных и более 2 500 бронемашин: Генштаб назвал потери России
Фото: Россия несет большие потери в Украине (facebook com mod mil rus)
Российские войска за минувшие сутки потеряли около 300 военнослужащих убитыми. С начала вторжения погибли около 23 800 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 23800 (+300) человек
- Танки - 1048 (+22)
- Боевые бронированные машины - 2519 (+48)
- Артиллерийские системы - 459 (+8)
- РСЗО - 152 (+1)
- Средства ПВО - 80 (+0)
- Самолеты - 194 (+2)
- Вертолеты - 155
- Автомобильная техника и автоцистерны - 1824 (+28)
- Корабли/катера - 8 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 271 (+26)
- Специальная техника - 38 (+6)
- Крылатые ракеты - 84 (+0)
"Наибольшие потери противника наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска уничтожили два российских катера возле острова Змеиный. В Генеральном штабе уточнили, что они войдут в статистику уже завтра.
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