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"Пауки в банке готовятся жрать друг друга": Подоляк описал видение мобилизации в РФ

Новина українською →
Киев, Суббота 30 апреля 2022 16:08
"Пауки в банке готовятся жрать друг друга": Подоляк описал видение мобилизации в РФ Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк описал видение вероятного объявления всеобщей мобилизации в РФ. Он заявил, это для российских властей возможность "выдоить последние накопления из беднеющего населения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Подоляка в Twitter.

Он отметил, что сегодня многие пытаются осмыслить вероятность мобилизации в России с точки зрения военной, экономической и политической логики.

"Но нужно понимать, что российская государственная машина мыслит немного другими категориями, а именно - коррупционной логикой. Мобилизация в России - это национальный стартап, возможность выдоить последние накопления с беднеющего населения. "Плати или умрешь". Силовики собрались "обилечивать" призывников, а полицейское руководство уже считает свой %. Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга", - считает Подоляк.

Россия объявит всеобщую мобилизацию?

Напомним, накануне британский таблоид DailyMail опубликовал материал с заявлением министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Он якобы считает, что "Россия использует парад 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации резервов для решающего удара по Украине".

По словам Уоллеса, президент России Владимир Путин может объявить новую войну мировым "нацистам" во время парада.

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