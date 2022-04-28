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Укрзализныця назначила на сегодня дополнительно 7 эвакуационных рейсов

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 04:44
Укрзализныця назначила на сегодня дополнительно 7 эвакуационных рейсов Фото: Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на четверг, 28 апреля. Компания назначила на сегодня дополнительно 7 рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 28 апреля

  • 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
  • 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
  • 4:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пас.
  • 11:30 - 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
  • 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород

В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця ограничивает маршрут поездов на направлении Одесса - Белгород-Днестровский.

Мы также писали о том, что Укрзализныця запускает дополнительный поезд из Киева в польский Хелм.

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Укрзализныця эвакуация
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