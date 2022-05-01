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Спикер Палаты представителей США приехала в Киев и встретилась с Зеленским

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Киев, Воскресенье 01 мая 2022 09:21
Спикер Палаты представителей США приехала в Киев и встретилась с Зеленским Фото: спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (flickr.com gageskidmore)
Автор: Юлия Бойко

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала с визитом в Киевом. Она уже встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

"Соединенные Штаты - лидер мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - отметил на встрече Зеленский.

Напомним, на этой неделе Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении ленд-лиза для Украины, который направлен на ускорение военных поставок для отражения вторжения России.

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