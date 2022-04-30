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Укрзализныця назначила на сегодня дополнительно 4 эвакуационных рейса

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Суббота 30 апреля 2022 06:04
Укрзализныця назначила на сегодня дополнительно 4 эвакуационных рейса Фото: Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на субботу, 30 апреля. Компания назначила на сегодня дополнительно 4 рейса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 30 апреля

  • 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
  • 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця на период затяжного комендантского часа в Одессе отменяет поезда.

Ранее Укрзализныця заявила, что поезд Киев-Хелм будет курсировать через Ровно и Бердичев с 1 мая.

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