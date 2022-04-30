Укрзализныця назначила на сегодня дополнительно 4 эвакуационных рейса
Фото: Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов (t.me/UkrzalInfo)
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на субботу, 30 апреля. Компания назначила на сегодня дополнительно 4 рейса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 30 апреля
- 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
- 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.
Напомним, Укрзализныця на период затяжного комендантского часа в Одессе отменяет поезда.
Ранее Укрзализныця заявила, что поезд Киев-Хелм будет курсировать через Ровно и Бердичев с 1 мая.
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