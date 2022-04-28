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Запорожье подверглось ракетному удару: трое пострадавших, среди них ребенок

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Запорожье, Четверг 28 апреля 2022 10:01
Запорожье подверглось ракетному удару: трое пострадавших, среди них ребенок Фото: Запорожье подверглось ракетному удару (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате чего повреждены два дома, три человека пострадали, среди которых один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОГА.

"Запорожье, утро, прилет вражеской ракеты. Предварительная информация: повреждены два дома в частном секторе", - говорится в сообщении.

Указано, что удар был нанесен российской авиацией, оккупанты применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля".

Сейчас известно о трех пострадавших, один из них ребенок.

"Информация будет уточнена, подробности позже", - добавили в ОГА.

Запорожье подверглось ракетному удару: трое пострадавших, среди них ребенок

Фото: Запорожье подверглось ракетному удару (t.me/zoda_gov_ru)

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области продолжаются локальные бои по всей линии соприкосновения.

Добавим, оккупанты снова обстреляли Гуляйполе под Запорожьем, в результате чего ранения получили три человека.

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