Запорожье подверглось ракетному удару: трое пострадавших, среди них ребенок

Сегодня, 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате чего повреждены два дома, три человека пострадали, среди которых один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОГА.