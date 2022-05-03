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Эвакуированные из "Азовстали" прибыли в Запорожье

Новина українською →
Запорожье, Вторник 03 мая 2022 17:02
Эвакуированные из "Азовстали" прибыли в Запорожье Фото: Эвакуированные из "Азовстали" прибыли в Запорожье (twitter.com/ICRC)
Автор: Валерия Полищук

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что колонна гражданских лиц, эвакуированных с металлургического завода "Азовсталь" в осажденном Мариуполе, прибыла в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"К колонне автобусов и машин скорой помощи в сопровождении команд МККК и ООН присоединились семьи и отдельные люди на частных автомобилях. Более 100 человек, включая раненых, добрались до Запорожья. Другие люди с завода отправились в другие места; МККК не организовывал и не сопровождал эти перемещения гражданских лиц", - говорится в заявлении МККК.

Ранее мэр Мариуполя заявил, что по меньшей мере 200 гражданских лиц остаются в ловушке на сталелитейном заводе вместе с боевиками, и что в целом в Мариуполе остаются 100 тысяч гражданских лиц.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что в Запорожье прибыла колонна с 106 людьми, эвакуированными с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Верещук добавила, что прекращение огня вокруг Азовстали было недостаточно продолжительным, чтобы вывести всех гражданских лиц, "поэтому еще сотни женщин, детей и пожилых людей находятся под завалами".

По ее словам, на заводе также находятся 40 тяжелораненых солдат, которым срочно требуется медицинская помощь.

По ее словам, из 150 человек, которые смогли покинуть разрушенный комплекс, 106 были отправлены в Запорожье.

Ранее сообщалось, что после частичной эвакуации гражданских из "Азовстали" оккупанты продолжили обстрелы завода.

Также мі писали о том, что в Запорожье уже прибыли более ста женщин, детей и пожилых людей, которых удалось вывезти из Мариуполя.

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Азовсталь Мариуполь эвакуация
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