Наступление на Николаев не ожидается. Планируется контрнаступление на Херсон, - Ким

Николаев не ожидает нового наступления российских оккупационных войск. В то же время украинская армия готовится к контрнаступлению для освобождения Херсона.

Как подчеркнул Ким, город и область должны быть всегда готовыми к российскому наступлению, но это не значит, что оно сейчас ожидается.

"Наступление на Николаев не ожидается. Ожидается наступление на Херсон. Мы хотим сами наступать. Мы готовимся к защите, к плохому варианту, если мы проиграем на передней линии. Мы готовимся наступать и защищаться. Мы готовимся к худшему сценарию всегда", - пояснил глава области.