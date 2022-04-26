Наступление на Николаев не ожидается. Планируется контрнаступление на Херсон, - Ким
Николаев не ожидает нового наступления российских оккупационных войск. В то же время украинская армия готовится к контрнаступлению для освобождения Херсона.
Об этом заявил глава Николаевской области Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".
Как подчеркнул Ким, город и область должны быть всегда готовыми к российскому наступлению, но это не значит, что оно сейчас ожидается.
"Наступление на Николаев не ожидается. Ожидается наступление на Херсон. Мы хотим сами наступать. Мы готовимся к защите, к плохому варианту, если мы проиграем на передней линии. Мы готовимся наступать и защищаться. Мы готовимся к худшему сценарию всегда", - пояснил глава области.
Напомним, сегодня мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению и российской осаде.
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