ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрел Кировоградской области: есть погибшие и раненые

Новина українською →
Украина, Вторник 03 мая 2022 22:34
Обстрел Кировоградской области: есть погибшие и раненые Фото: Искандер (roe.ru)
Автор: Евгений Прокопенко

Стали известны некоторые подробности ракетного удара в Кировоградской области. Сообщают о погибших и раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОК"Юг".

"Врагом осуществлен очередной ракетный удар по нескольким регионам Украины. На южном направлении, в зоне нашей ответственности, это, в частности Одесщина и Кировоградщина. Двумя выпущенными с Каспийского направления попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, к сожалению есть погибшие и раненые. Еще три ракеты, направленные на Одесщину, сбиты силами ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним, городской голова Долинской, что на Кировоградщине, Евгений Звіздовський подтвердил прилет вражеской ракеты по территории общины.

Мы сообщали, три российские ракеты сбили в небе Одесской области. Сработали силы ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Кропивницкая область
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине