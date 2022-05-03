Мэр Долинской заявил о "прилете" ракеты войск РФ
Городской голова Долинской Кировоградской области Евгений Звездовский подтвердил прилет вражеской ракеты по территории общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию в Facebook мэра.
"Имеем прилет ракеты на территории общины! Фото не выставлять! Без паники!" – написал Звездовский.
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Напомним, что Днепропетровская область подверглась ракетным ударам войск РФ.
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