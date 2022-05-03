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Мэр Долинской заявил о "прилете" ракеты войск РФ

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Кировоградская область, Вторник 03 мая 2022 21:01
Мэр Долинской заявил о "прилете" ракеты войск РФ
Автор: Антон Федорцив

Городской голова Долинской Кировоградской области Евгений Звездовский подтвердил прилет вражеской ракеты по территории общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию в Facebook мэра.

"Имеем прилет ракеты на территории общины! Фото не выставлять! Без паники!" – написал Звездовский.

Новость дополняется.

Напомним, что Днепропетровская область подверглась ракетным ударам войск РФ.

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