ВСУ освободили село под Харьковом. Россия атаковала с него жилые массивы города, - ГУР
Украинские военные освободили от оккупантов стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом. Именно с него враг вел огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.
"Силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине. Сейчас оно полностью под контролем ВСУ", - говорится в сообщении.
Как отметили в разведке, это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород.
"Именно из этого пригорода, во времена оккупации, враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", - указано в сообщении.
Напомним, ранее ВСУ возобновили контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.
Напомним, также в Харьковской области Вооруженные силы Украины ликвидировали российский бомбардировщик Су-34.
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