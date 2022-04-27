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"Л/ДНР" в мае планируют провести "референдум" по присоединению к России, - СМИ

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 18:38
"Л/ДНР" в мае планируют провести "референдум" по присоединению к России, - СМИ Фото: "Л / ДНР" в мае планируют провести "референдум" по присоединению к России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

"Л/ДНР" готовятся провести референдум в мае по присоединению к Российской Федерации. Таким образом, страна-оккупант планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Источники издания, которые близки к администрации президент России заявили, что в 14 и 15 мая "ЛНР" и "ДНР" могут провести "референдум" по присоединению к России. Предполагается, что они присоединятся в пределах "исторических" границ Донецкой и Луганской областей Украины.

Также в эти же даты "референдум" могут провести и в Херсонской области, которая временно оккупирована Россия. Планируют вынести вопрос относительно независимости региона от Украины и создания "Херсонской народной республики", которая также в дальнейшем может присоединиться к России.

Источники отмечают, что "референдумы" готовились на конец апреля, однако их переносили из-за неудач армии России на фронте. В то же время если страна оккупант и в дальнейшем будет терпеть поражение, "референдумы" будут переносить снова.

Сотрудники администрации президента убеждены в том, что Россию не стоит присоединять к себе "Л/ДНР", однако это желание самого же Путина.

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